Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray’da gözler şimdi dev kutlamalara çevrildi. RAMS Park’ta Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekipte, yönetim kutlama organizasyonu için peş peşe toplantılar gerçekleştirdi. Taraftarların gözleri ise ''Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, kupa töreni nerede yapılacak?'' sorusunun cevabına çevrildi!

Süper Lig tarihinde 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanarak Türk futbolunda yeni bir başarıya daha imza attı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tarihi bir sezon geçiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun ardından büyük bir kutlama organizasyonu hazırlığına başladı. Peki, Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Galatasaray kupa töreni ne zaman?

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da kutlama programı netleşmeye başladı. Kutlamalara dair henüz kesinleşmeyen ve resmi onay bekleyen bazı detaylar paylaşıldı. HT Spor'un aktardığına göre Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması 13 Mayıs Çarşamba günü RAMS Park’ta gerçekleştirilecek.

Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da yönetim, kutlamalar için özel bir organizasyon hazırlıyor. Planlamaya göre takımın Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle hareket ederek stadyuma geçmesi bekleniyor.

RAMS Park’taki kutlamalarda havai fişek gösterileri, drone şovları ve DJ performanslarının yer alacağı belirtiliyor. Yönetimin yaptığı toplantıda organizasyonda sanatçı sahne almaması yönünde karar verildiği ifade edildi.

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Galatasaray’ın 26. Süper Lig şampiyonluğu kupasını da 13 Mayıs Çarşamba günü düzenlenecek kutlamalarda alması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan resmi onayın gelmesinin ardından kupa töreninin RAMS Park’ta yapılacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı futbolcuların şampiyonluk kupasını taraftarlarının önünde kaldırması planlanıyor.

Kutlama programının saat detayları ve organizasyon akışının ise kulüp tarafından yapılacak resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

