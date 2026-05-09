Son 2 haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Süper Lig'in formda takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Şampiyonluk umutları büyük ölçüde biten sarı lacivertliler, Konyaspor'u kayıpsız geçerek ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Müsabaka öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Son 2 haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Fenerbahçe, Süper Lig'in formda takımlarından TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşıyor. Şampiyonluk umutları büyük ölçüde biten sarı lacivertliler, Konyaspor'u kayıpsız geçerek ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Müsabaka öncesi takımların 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe, İlhan Palut'un çalıştırdığı TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Kante, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Adil, Uğurcan, Arif, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka

Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdıktan sonra iç sahada RAMS Başakşehir'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli takım, en yakın takipçisi Trabzonspor'un da 4 puan önünde yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmandan 3 puanla dönmesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantileyecek.

Ligde oynadığı 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 70 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Kaleci Ederson cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Dorgeles Nene de takımını yalnız bırakacak.

Sarı kart cezalarını tamamlayan Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi ise takımdaki yerini alabilecek.

5 İSİM SINIRDA

Sarı-lacivertli ekipte 5 futbolcu sarı kart sınırında.

Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve N'Golo Kante'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Dorgeles Nene'nin üçer kartı bulunuyor.

Bu futbolcuların maçta forma giyip kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak ikas Eyüpspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası