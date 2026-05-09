Annelik bu mu! 1,5 yaşındaki bebeğe sokak ortasında tekme tokat şiddet
Yüreğir’de 1,5 yaşındaki çocuğa yönelik şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, anne olduğu belirlenen şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Küçük çocuk babasına teslim edildi.
Olay, Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başlayınca annesi tarafından şiddete uğradı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının küçük çocuğu sert şekilde ittiği, ardından yere düşen çocuğa tekme attığı görüldü.
O esnada kardeşini korumaya çalışan diğer çocuğun da şiddetten etkilendiği anlar kayıtlara geçti.
ÇOCUKLARI BIRAKIP GİTTİ
Çevrede bulunan bir kadının müdahale etmesi üzerine şüpheli, çocukları olay yerinde bırakarak uzaklaştı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan kadın gözaltına alındı.
MİNİK KIZ BABASINA TESLİM EDİLDİ
Şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi beklenirken, velayeti annede bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun babasına teslim edildiği öğrenildi.