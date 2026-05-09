Çalışan annelere müjde! Süre uzatıldı, daha fazla maaş alacaklar
SGK, çalışan annelere verilen analık ödeneği süresini uzattı. Yeni düzenlemeyle tekil gebeliklerde ödeme süresi 24 haftaya, çoğul gebeliklerde 26 haftaya çıkarılırken, 1 Mayıs itibarıyla raporu devam eden annelere 8 haftalık ek ödeme başvuru şartı aranmadan otomatik olarak yapılacak.
- Analık ödeneği süresi tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldı.
- 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için 8 haftalık ek ödeme herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın otomatik olarak yapılacak.
- 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026'dan önce sonlanan anneler için de işverenlerinin bildirimine istinaden 8 haftalık ödeme yapılacak.
- Annelerin bu haktan yararlanabilmeleri için sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aile yapısının güçlendirilmesi ve çalışan annelerin desteklenmesi amacıyla verilen "analık ödeneği" süresinin uzatıldığını bildirdi.
Emekliler için yeni zam formülü! Maaşı 1500 lira daha artabilir! Ek ödeme yüzde 10 olsun
8 HAFTA EK ÖDEME GELİYOR
SGK'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığı belirtildi. Açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda, 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin Kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacağı belirtildi.
Doğum izni 24 haftaya çıktı! Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya Kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı kaydedildi.