Emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranının yüzde 10’a yükseltilmesini talep eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, bunun emeklilere ilave gelir sağlayacağını söyledi. Ergün “Bugün kök aylığı 25 bin lira olan bir emeklimiz, ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltildiğinde aylığı 27 bin 500 lira olacaktır” dedi.

Emekliler için yeni zam formülü! Ek ödeme yüzde 10 olsun, maaşı 1500 lira daha artabilir

EK ÖDEMEYİ HATIRLATTI

2006'ya kadar çalışanların ve emeklilerin yaptıkları harcamalar karşılığında topladıkları fişleri zarflara işlemek suretiyle devletten vergi iadesi aldığı bir sistemin uygulandığını hatırlatan Ergün, önemli bir yere dikkat çekti. Ergün, bu sistemin yerine 2006'dan itibaren emekliler için ek ödeme uygulamasının getirildiğini söyledi.

Ek ödeme için yüzde 4-5'lik oranların belirlendiğine dikkat çeken Ergün, emeklileri fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtaran ek ödeme uygulamasında oranların düşük olduğunu belirtti.

“YÜZDE 10'A YÜKSELTİLMELİ”

Ergün, şöyle konuştu:

Emeklilere vergi iadesi karşılığında ödenen yüzde 4-5'lik ek ödeme oranları anlamını yitirmiştir. Emekliler, harcamalarında, verilen ek ödemeden daha fazla vergi ödüyor. KDV, gıda maddelerinde yüzde 1, diğer harcamalarda ise yüzde 10 ila 20 arasında. Ek ödeme oranının yüzde 10'a yükseltilmesi emeklilerimize ilave gelir sağlayacaktır.

“AYLIĞI 1500 LİRA DAHA ARTACAK”

Ergün, şu örneği vererek talebini açıkladı:

Örneğin, bugün kök aylığı 25 bin lira olan bir emeklimiz, yüzde 4 ek ödemenin karşılığı olarak 1000 lira alıyor. Ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltildiğinde bu emeklimizin aylığı 1500 lira daha artarak 27 bin 500 lira olacaktır.

