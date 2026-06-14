Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) hazırladığı araştırma, perakende sektöründe yeni dönemin kapısını yapay zekânın araladığını ortaya koydu.

Cemal Emre Kurt ANKARA - Şirketler; fiyatlama, kampanya yönetimi, talep tahmini, stok yönetimi ve kişiselleştirilmiş ürün önerileri gibi kritik süreçlerde yapay zekâ destekli sistemlere yönelirken, tüketiciler de dijital alışverişte bu teknolojileri giderek daha fazla kullanıyor. Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 70’i online alışveriş sırasında chatbot veya sanal asistanlarla etkileşime girerken, yapay zekâ destekli ürün önerilerini faydalı bulanların oranı yüzde 65’e ulaşıyor. Araştırmada, yapay zekâ destekli sistemlerin geçmiş satış verilerini, müşteri tercihlerini, stok seviyelerini ve talep eğilimlerini analiz ederek yöneticilere daha hızlı karar alma imkânı sunuyor. Bu sayede kampanyaların daha isabetli planlanıyor, talep tahminlerinin güçleniyor ve operasyonel verimlilik artıyor. Yapay zekâ tabanlı kişiselleştirme uygulamaları da müşteri deneyimini geliştiriyor.

VERİ ALTYAPISI EKSİĞİ VAR

Araştırmaya göre, Türkiye’deki şirketler yapay zekâ dönüşümünde bazı yapısal problemlerle karşı karşıya bulunuyor. Veri altyapısı eksikliği ve merkezi yönetim yapılarının yaygınlığı nedeniyle yapay zekâ uygulamaları beklenen ölçekte yaygınlaşamıyor.

TÜSİAD, önümüzdeki dönemde sürdürülebilir rekabet avantajının teknoloji yatırımlarını doğru yöneten, veri yönetimini güçlendiren ve yapay zekâyı iş süreçlerine etkin şekilde entegre eden şirketlerin elinde olacağını bildiriyor. Raporda, perakendecilerin hızlı uyum sağlayan şirketler olmanın ötesine geçerek daha proaktif teknoloji stratejileri geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.

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