Sezona 250-300 TL arasında başlayan kiraz, ürün arzının artmasıyla birlikte ucuzladı. Fiyatın yarıya yarıya düşmesiyle, yaz döneminin favori meyvesine ilgi arttı.

Sezona yüksek fiyatlarla başlayan kiraz, hasadın artmasıyla ucuzlamaya başladı. Tekirdağ'da sezon başında kilosu 250 TL'nin üstüne kadar çıkan kirazın fiyatı yarı yarıya düştü.

KİRAZ 100 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Kent genelinde pazar ve manav tezgâhlarında yerini alan kiraz, özellikle 100 ile 150 TL arasında değişen fiyatlarla satılırken, bazı noktalarda ürün kalitesine göre 250 TL seviyelerinin de görüldüğü belirtildi. Pazarcı esnafı, sezonun ilk günlerinde sınırlı ürün nedeniyle fiyatların yüksek seyrettiğini ancak hasadın artmasıyla birlikte fiyatların aşağı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

Fiyat düştü, ilgi arttı! Kiraz yarı yarıya ucuzladı

VATANDAŞLAR MEVCUT FİYATTAN MEMNUN

Vatandaşlar ise kirazın daha önce yüksek fiyatlardan satılmasının ardından şu anki düşüşten memnun olduklarını belirterek, tezgâhlara ilginin arttığını söyledi.

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