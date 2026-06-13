Geçen yıl kurumuştu! Bu yıl yeniden canlandı
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde geçen yıl yeterli yağış olmaması ve kuraklık nedeniyle kuruyan Sakçagözü Şelalesi, tekrar akmaya başladı.
- Şelale, Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi sınırlarında yer alıyor.
- Yılbaşından beri etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle şelale canlandı.
- Yaklaşık 71 metre yükseklikten dört ayrı noktadan dökülen su, ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
- Şelale, soğuk suyuyla ziyaretçilere serinleme imkanı sağlıyor.
- Kent merkezi ve çevre il/ilçelerden ziyaretçiler, doğa ve fotoğraf tutkunları ile aileler bölgede vakit geçiriyor.
- Gaziantep'ten gelen Ayten Üzümlü, şelalenin yeniden aktığını görmekten mutlu olduğunu ve yerin doğası ve havasıyla görülmeye değer olduğunu belirtti.
Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sakçagözü Mahallesi sınırlarında yer alan şelale, yılın başından beri etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerdeki karların erimesinin ardından tekrar canlandı.
SERİNLEME İMKANI DA SUNUYOR
Gaziantep–Nurdağı kara yolu üzerindeki şelale, soğuk suyuyla ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunuyor. Dağın zirvesinden gelen suyun yaklaşık 71 metre yükseklikten dört ayrı noktadan dökülmesi, bölgeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.
ÇEVRE İLLERDEN GELEN DE VAR
Kent merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şelale çevresinde zaman geçiriyor. Doğa ve fotoğraf tutkunları manzarayı görüntülerken, aileler de bölgede piknik yaparak serin havanın keyfini çıkarıyor.
Gaziantep'ten ailesiyle şelaleyi ziyaret eden Ayten Üzümlü, "Şelalenin yeniden aktığını görünce çok mutlu olduk. Doğası ve serin havasıyla gerçekten görülmeye değer bir yer olmuş." diye konuştu.