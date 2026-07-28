İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile Enerji Bakanı Eli Cohen, Kanal 14 televizyonuna yaptıkları değerlendirmelerle gündeme geldi. Katz, Gazze ve Lübnan’daki yıkımın boyutlarını anlatırken, Türkiye’nin Suriye sahasındaki adımlarından endişe duyduklarını itiraf etti.

İsrail yönetiminin, Türkiye’nin Suriye sahasındaki askeri varlığından ve Şam üzerindeki stratejik nüfuzundan duyduğu derin endişe, İsrailli bakanların açıklamalarıyla yeniden gün yüzüne çıktı

Türkiye’nin bölgesel gücünü hedef alan Katz, "Erdoğan’ın Suriye’yi bize karşı güçlendirmesine izin vermeyeceğiz. Biz, çöken Hristiyan imparatorluğu değiliz. Biz buradayız ve sonsuza kadar burada kalacağız. Erdoğan’a tavsiyem bize bulaşmamasıdır. Türkiye’ye ve kendi işlerine odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Benzer bir çıkış yapan İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise, "Türkiye'nin Suriye'deki varlığını pekiştirmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye, Suriye'de üsler kurarsa, biz de Suriye içinde üsler kurmak için harekete geçeceğiz" diyerek Ankara’nın sahadaki ağırlığından duydukları korkuyu itiraf etti.

İsrail Savunma Bakanı Katz'dan küstah Türkiye açıklaması! Suriye korkusu sardı

Diğer yandan Katz, İsrail’in İran’ın enerji altyapısına yönelik yeni operasyon planlarının ABD engeline takıldığını açıkladı. İsrailli Bakan, Tahran’ın Misilleme yapması ve küresel bir petrol krizinin tetiklenmesi endişesiyle Washington’ın bu adıma onay vermediğini söyledi.

Buna karşın ABD bombardıman uçaklarının İran’a düzenlenen son saldırılarda İsrail’deki askeri hava üslerini kullandığını öne süren Katz, İran’ın bölgedeki diğer ülkelere saldırmasına rağmen İsrail’i hedef alamadığını iddia etti.

KÖRFEZ-AVRUPA BORU HATTI ARAYIŞI

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İran’ın Hürmüz ve BabülMandep boğazlarındaki baskısını boşa çıkarmak adına alternatif güzergahlar aradıklarını yineledi. Cohen, Körfez ülkelerinden başlayıp Akdeniz ve Avrupa’ya uzanacak 4-5 yıllık bir boru hattı projesini hayata geçirmeyi hedeflediklerini ve bu hedefin Suudi Arabistan ile normalleşme sürecinin merkezinde yer aldığını öne sürdü.

SOYKIRIM İTİRAFI

Sınır bölgesinde yüzlerce yıllık geçmişi olan 24 Lübnan köyünün tamamen yok edildiğini ve 15 bin ila 20 bin arasında evin yıkıldığını belirten Katz, Gazze için de "Gazze'de sadece yerin altını değil bütün evleri de yok ediyoruz. Bugün Gazze'nin neredeyse yüzde 70'i yıkılmış durumda. Şucaiyye yok, Cibaliya yok. Güney Komutanlığı komutanı bana 'Hiç ev göremiyorum, sadece denizi görüyorum' dedi. Gazze'yi yok ettik" ifadelerini kullandı.

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