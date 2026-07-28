Sakarya'da motosiklet kazasında yaralandığı düşünülen şahıs, hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, 30 yaşındaki gencin akrabası tarafından silahla vurulduğu ortaya çıktı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Taşlık Sokak'ta meydana gelen olayda, motosiklet kazası ihbarı alan ekipler, olay yerinde bulunan 30 yaşındaki Duhan Sağıroğlu'nu ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk etti.

SİLAHLA VURULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağıroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, gencin motosiklet kazasında değil, silahla vurulduğunu tespit etti.

AKRABASI ÖLDÜRMÜŞ!

Sağıroğlu'nun tartışma sonrasında akrabası Y.S. tarafından vurulduğunu değerlendiren ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı başlatılan inceleme sürüyor.

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