Meteoroloji’den yeni hafta için yeni bir sağanak uyarısı geldi. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşecek. Yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde 3 gün sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklığın hafta sonundan itibaren yeniden yükselmesi beklenirken, İstanbul’da sıcaklığın gündüz 28, gece 22 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin geçtiğimiz hafta yaptığı sağanak uyarısının ardından yeni bir sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurt genelinde hava sıcaklıklarının yarından itibaren düşeceğini söyledi.

Etkisi 3 gün sürecek! Sağanak gitmeden geri döndü, Meteoroloji tarih verdi, sıcaklık yine düşecek

3 GÜN YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Dere, yarından itibaren ülke genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını belirtti. Dere, yurdun kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde gelecek 3 gün yağış beklendiğini söyledi.

Etkisi 3 gün sürecek! Sağanak gitmeden geri döndü, Meteoroloji tarih verdi, sıcaklık yine düşecek

Cuma gününden sonra yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine ilerleyeceğini belirten Dere, yarın ise Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını ifade etti.

Etkisi 3 gün sürecek! Sağanak gitmeden geri döndü, Meteoroloji tarih verdi, sıcaklık yine düşecek

RÜZGAR UYARISI

Dere, "Özellikle batı kesimlerimizde ve güney kesimlerimizde, Marmara Bölgesi ve İstanbul dahil rüzgar bekliyoruz. Ege Bölgesi'nde İzmir başta olmak üzere kuzeyli yönlerden esecek. Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkisinde rüzgar mevcut” dedi.

Dere, Ankara'da gündüz sıcaklığının 28, gece sıcaklığının 12 derece civarında seyredeceğini belirtti. Dere, İstanbul'da gündüz sıcaklığının 28-30, gece sıcaklığının 20-22, İzmir'de gündüz sıcaklığının 35-36, gece sıcaklığının da 24 derece dolayında olmasının beklendiğini ifade etti.

Beklenen sıcaklık değerleri şöyle;

Şehir Gündüz Sıcaklığı (°C) Gece Sıcaklığı (°C) Ankara 28 12 İstanbul 28-30 20-22 İzmir 35-36 24

Öte yandan hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta sonundan itibaren yeniden mevsim normalleri seviyesine yükseleceği belirtildi

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