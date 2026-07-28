Çaykur Rizespor-Hull City maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Hazırlık maçının yayın bilgileri belli oldu
Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Çaykur Rizespor, önemli hazırlık maçlarından birinde İngiltere temsilcisi Hull City ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini araştırıyor.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Çaykur Rizespor, kamp programı kapsamında Hull City ile sahaya çıkıyor. Mücadelenin yayınlanacağı kanal ve canlı izleme seçeneklerine odaklandı.
ÇAYKUR RİZESPOR-HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor ile Hull City arasındaki hazırlık karşılaşması, 28 Temmuz Salı günü saat 19.00'da (TSİ) Slovenya'daki Ljudski Vrt Stadı'nda oynanacak. Mücadele canlı olarak TV8,5'ta futbolseverlerle buluşacak.
ÇAYKUR RİZESPOR-HULL CİTY MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Çaykur Rizespor-Hull City hazırlık maçını canlı takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı TV8,5 ekranlarından izleyebilecek. Kanalın yayın akışında yer alan mücadele, şifresiz olarak ekrana gelecek.