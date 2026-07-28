Erzurum'da 4 yıldır yemek sonrası şiddetli karın ağrısı, kusma ve kilo kaybı yaşayan 21 yaşındaki kadın, birçok merkezde çare bulamadı. Nadir görülen MALS tanısı konulan hasta, laparoskopik cerrahiyle yeniden sağlığına kavuştu.

4 yıl önce yemek sonrası şiddetli karın ağrısı, kusma ve kilo kaybı şikayetleri başlayan 21 yaşındaki kadın hasta, yurt içi ve dışındaki birçok sağlık merkezine başvurmasına rağmen kesin tedaviye ulaşamadı.

Bir süre önce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Rıfat Peksöz ile Dr. Öğr. Üyesi Enes Ağırman'a başvuran kadına, tetkiklerin ardından tıp literatüründe nadir görülen Median Arkuat Ligaman Sendromu (MALS) tanısı konularak tedavi başlatıldı. Kadın hasta, Peksöz ve Ağırman'ın ekibi ile Dr. Abdulkadir Aktepe tarafından kapalı yöntemle gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

KARIN AĞRISI, KUSMA, KİLO KAYBI…

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Peksöz, hastalığın nadir görüldüğüne işaret ederek, özellikle yemek sonrası ortaya çıkan karın ağrısı, kusma ve kilo kaybı gibi şikayetlerin hastanın hayat kalitesini olumsuz etkilediğini aktardı.

TAM 4 YIL ÇEKMİŞ

Hastanın 4 yıl boyunca kesin tedaviye ulaşamadığını belirten Peksöz, şöyle devam etti:

"Bazı merkezlerde operasyonun yüksek risk taşıdığı gerekçesiyle cerrahi tedaviden kaçınılmış. Hastanemizde yapılan ayrıntılı klinik ve radyolojik değerlendirmelerin ardından ameliyata karar verildi ve laparoskopik cerrahi planlandı. Küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilen bu yöntemle hastamızda ameliyat sonrası daha az ağrı, hastanede daha kısa yatış süresi, daha hızlı iyileşme ve daha iyi kozmetik sonuçlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Operasyon başarıyla tamamlandı."

GENEL DURUMU İYİ

Elde edilen başarının deneyimli cerrahi ekip, multidisipliner yaklaşım ve hastanenin güçlü teknolojik altyapısının bir sonucu olduğunu vurgulayan Peksöz, "Bu imkanların sağlanmasında desteklerini esirgemeyen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na teşekkür ediyor, ameliyat ve tedavi sürecinde emeği geçen tüm ameliyathane ve servis ekibimize şükranlarımızı sunuyoruz. Hastamıza da sağlıklı ve kaliteli bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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