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Mersin'in Silifke ilçesindeki Susanoğlu sahilinde, kumsalda oturan 3 genci bulundukları bölgeden uzaklaştırmak amacıyla temizlik bahanesiyle üzerlerine kürekle kum fırlatan işletme çalışanlarının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepki çeken görüntülerin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, olaya karışan 2 şüpheliyi "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Tehdit" suçlarından gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

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