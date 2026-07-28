CHP TBMM Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in Yeni Partinin kuruluş evraklarını imzalayarak CHP'den istifa etmesinin ardından 91 milletvekili de partiden istifa etmişti.

Gözler Yeni Parti’de hangi isimlerin yer alacağına çevrilirken gazeteci Deniz Zeyrek, dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Zeyrek, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun Yeni Parti'ye katılmama kararı aldığını öne sürdü.

Zeyrek yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Bugün itibariyle durum resmileşti. Etimesgut Belediyesi’ndeki meclis üyelerinin tamamına yakını istifa etti Yeni Parti’ye katılıyor. CHP’nin Etimesgut’taki teşkilatları da geçiyor.Erdal Beşikçioğlu ise CHP’de, butlan tarafında kalmayı seçti. Bana alt kadrosu ile gelen iddialara göre, birtakım isimler tutuklandı. Etimesgut’ta çok fazla müteahhitten bu tür iddialar geliyor. Ankara’da Keçiören ve Etimesgut çok konuşuyor. Zannedersem Etimesgut da butlan tarafında kalarak kendini güvenceye almış hissedecek.