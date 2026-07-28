Visa, küresel rekabet ve yeniden yapılanma planı kapsamında iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sini azaltma kararı aldı. Yaklaşık 2 bin 600 çalışanı etkilemesi beklenen adımla şirket, yapay zekâ yatırımlarını ve yüksek büyüme potansiyeline sahip ödeme sistemlerini önceliklendirecek.

Dünya genelinde milyonlarca işletme ve tüketiciyi buluşturan, kredi kartı, banka kartı ve dijital ödeme çözümleri sunan, bankalar ile finans kuruluşlarına küresel ödeme altyapısı sağlayan, temassız ödemeler ve dijital finans teknolojilerindeki yatırımlarıyla öne çıkan ABD merkezli ödeme teknolojileri şirketi Visa, yaklaşık 2 bin 600 çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

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Küresel ödeme sektörünün öncülerinden biri olan şirketin, bu kararı artan maliyetler, küresel rekabet ve değişen pazar koşulları nedeniyle aldığı ifade edildi. Yeniden yapılanma kapsamında bu adımı atan şirket, verimliliği artırmaya yönelik hedefleri doğrultusunda iş gücünde azaltmaya gideceğini açıkladı.

2 bin 600 kişi işsiz kalacak! Dünyaca ünlü ödeme devi toplu işten çıkarma kararı aldı

KARARIN BİNLERCE ÇALIŞANI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

Şirket CEO'su Ryan McInerney, kaynakları yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara yönlendirmek amacıyla iş gücünün yaklaşık yüzde 7'sinin azaltılacağını duyurdu. Bünyesinde yaklaşık 34 bin 100 çalışan bulunan Visa'da bu kararın binlerce kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Şirketin temel hedefi ise değişen teknolojiyle birlikte gelişen yapay zekayı iş süreçlerine entegre ederek tekrarlayan görevleri azaltmak. Visa, yapay zekâ entegrasyonu ile iş süreçlerini hızlandırırken, elde edeceği kaynakları tüketici ödemeleri, ticari çözümler, sabitkoinler ve sınır ötesi ödeme sistemleri başta olmak üzere yüksek büyüme potansiyeline sahip alanlara aktarmayı planlıyor.

2 bin 600 kişi işsiz kalacak! Dünyaca ünlü ödeme devi toplu işten çıkarma kararı aldı

Güçlü finansal performansını sürdüren Visa, yeniden yapılanmayla birlikte inovasyonu hızlandırmayı ve küresel ödeme altyapısındaki lider konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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