Beyza Alkoç'un aynı adlı çok satan romanından sinemaya uyarlanan Sıfır Kilometre, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmi yeniden izlemek isteyen sinemaseverler filmin çekim mekanlarını, oyuncu kadrosunu ve hikayesini araştırıyor.

3391 Kilometre filminin devamı olarak beyaz perdeye taşınan Sıfır Kilometre, ayrılık ve yeniden kavuşma temalarını işleyen hikayesiyle dikkat çekiyor. NOW TV yayın akışında yer almasının ardından filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği şehirler yeniden gündeme geldi.

SIFIR KİLOMETRE NEREDE ÇEKİLDİ?

Sıfır Kilometre'nin çekimleri İstanbul, İzmir ve Paris'te gerçekleştirildi. Filmin farklı şehirlerde çekilen sahneleri, hikayenin geçtiği mekanları doğal atmosferiyle izleyiciye yansıtıyor.

Özellikle İzmir ve Paris'te geçen bölümler, filmin hikayesinde önemli bir yer tutuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki çekim mekanları, karakterlerin yaşadığı değişimi ve hikayenin duygusal yapısını destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Sıfır Kilometre nerede çekildi, oyuncuları kim? Sıfır Kilometre filmi konusu

SIFIR KİLOMETRE OYUNCULARI

Filmin başrollerini Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak paylaşıyor. İkili, ilk filmde olduğu gibi İzmir ve Ege karakterlerine yeniden hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Gülin İyigün, Murat Danacı gibi isimler yer alıyor.

Oyuncu kadrosu

Derya Pınar Ak

Ahmet Haktan Zavlak

Gülin İyigün

Murat Danacı

Sıfır Kilometre nerede çekildi, oyuncuları kim? Sıfır Kilometre filmi konusu

SIFIR KİLOMETRE FİLMİNİN KONUSU NE?

Sıfır Kilometre, 3391 Kilometre filminde başlayan İzmir ve Ege'nin hikayesini devam ettiriyor. Paris'te yeni bir hayat kuran çift, beklenmedik bir telefonun ardından yeniden zorlu bir sürecin içine girer.

Yaşanan gelişmeler ikiliyi birbirinden uzaklaştırırken yolları, aşklarının başladığı İzmir'de yeniden kesişiyor. Film, İzmir ve Ege'nin ilişkilerini yeniden kurma çabasını, aşk, özlem ve fedakarlık temaları üzerinden anlatıyor.

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