ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan rolüyle yeniden gündeme gelen genç oyuncu Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı, yaşı, kariyeri ve rol aldığı yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini sürdüren Doğan Can Sarıkaya'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan karakterini oynayan Doğan Can Sarıkaya, son dönemde en çok konuşulan genç oyuncular arasında yer alıyor. Reklam filmleriyle başladığı oyunculuk kariyerini televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projeleriyle sürdüren Sarıkaya'nın biyografisi ve oynadığı yapımlar yeniden gündeme geldi.

DOĞAN CAN SARIKAYA KİMDİR?

Doğan Can Sarıkaya, 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Sarıkaya, ilk olarak reklam filmlerinde kamera karşısına geçti.

Kariyerinde özellikle Çukur dizisindeki Acar Koçovalı rolüyle dikkat çeken oyuncu; Tek Yürek, Sadakatsiz, Güzel Günler ve Bahar gibi yapımlarda da rol aldı. Son olarak ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde Hasan karakterini canlandırarak izleyici karşısına çıkıyor.

Doğan Can Sarıkaya kimdir, kaç yaşında? Altı İstanbul dizisinde Hasanı oynuyor

DOĞAN CAN SARIKAYA OYNADIĞI DİZİLER

Kavak Yelleri 2011

Yeter 2015-2016

Evlat Kokusu 2017

Çukur 2017-2018

Tek Yürek 2019

Sadakatsiz 2020-2022

İmparatorlukların Yükselişi: Osmanlı 2020-2022

Güzel Günler 2022-2023

Bahar 2024-2025

Altı Üstü İstanbul 2026

Haberle İlgili Daha Fazlası