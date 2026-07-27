2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gözler, ilk kez okul kapısından içeri girecek minik öğrencilere çevrildi. Yaz tatilini sürdüren aileler ise 1. sınıf hazırlıklarıyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-devlet adrese dayalı 1. sınıf kayıt sorgulama nasıl yapılır?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge, 81 il millî eğitim müdürlüğüne gönderildi. Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için dersler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Yeni döneme kısa bir süre kala gözler kayıt sürecine çevrildi.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul birinci sınıf kayıt süreci Temmuz ayının ilk iş gününde başlayacak. Yasaya göre, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul sistemi üzerinden yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen kayıt işlemleri, öğrencilerin MERNİS'te yer alan yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor? E-devlet adrese dayalı 1. sınıf kayıt sorgulama

İLKOKUL KAYDI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İlkokul birinci sınıf kayıtları herhangi bir başvuru gerektirmeden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden otomatik olarak oluşturuluyor. Kayıt işlemleri sırasında öğrencinin MERNİS'te bulunan yerleşim yeri adresi esas alınıyor. Gerekli görülmesi halinde okul yönetimi tarafından veliden adres bilgisini doğrulamak amacıyla su, elektrik veya doğalgaz faturası talep edilebiliyor.

Veliler Bakanlığın duyuracağı tarihten itibaren çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini e-Okul sistemi veya e-Devlet Kapısı'nda yer alan "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek. Bu sistem üzerinden öğrencinin kayıtlı olduğu okulun bilgileri ve iletişim detaylarına da ulaşılabilecek.

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