Sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı. Yaşadığı rezidansa uyuşturucu sipariş ettiği belirlenen Tomay'ın, çantayı doğal gaz dolabına sakladığı ve "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

Art arda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Aylardır ünlülere yönelik sürdürülen uyuşturucu operasyonlarında birçok isim tutuklanmış, birçok isim de ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Son olarak sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da arasında olduğu 3 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

Şahıslar adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Fenomen Mesut Can Tomay gözaltında! Uyuşturucu ticaretiyle suçlanıyor

"ÇEKİNDİĞİM İÇİN BÖYLE YAPTIM"

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Mesut Can Tomay oturduğu rezidansa uyuşturucu sipariş etti ancak çantayı şüpheli arkadaşının doğal gaz saatinin bulunduğu dolaba sakladı. Çanta site görevlileri tarafından fark edilince olay ayyuka çıktı.

Tomay savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucuyu kullanan kişinin kendisi olduğunu belirterek, "Kamuoyuna yansıyan ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonundan çekindiğim için böyle bir şey yaptım" dedi.

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Uyuşturucu madde konusuyla ilgili anılmak istemediği için böyle bir olayı kurguladığını dile getiren Tomay dilekçesinde pişman olduğunu söyledi.

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