Ukrayna merkezli savunma şirketi Fire Point, geliştirdiği uzun menzilli kamikaze İHA ve seyir füzeleriyle Putin'in en büyük korkularından biri haline geldi. Şirketin CEO'su Iryna Terekh, ürettikleri sistemlerin Rus hava savunmasını aşarak stratejik hedefleri düzenli şekilde vurduğunu açıkladı. 34 yaşındaki Terekh ayrıca Fire Point'in Ukrayna'nın ilk yerli balistik füzeleri üzerinde çalıştığını ve ilk test atışını yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşında Kiev'in yerli savunma sanayisi dikkat çekici bir ivme yakalarken, Fire Point geliştirdiği uzun menzilli füze ve insansız hava araçlarıyla öne çıktı. Şirketin CEO'su Iryna Terekh, Fire Point'in bugün Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere yönelik saldırılarda en etkin savunma şirketlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Rus hava savunmasını delip geçiyor, Putin'in hesaplarını bozuyor! 34 yaşındaki CEO, Rusya'nın kabusu oldu

Guardian’ın haberine göre Fire Point, ayda yaklaşık 100 adet uzun menzilli Flamingo seyir füzesi üretirken, FP-1 ve FP-2 sabit kanatlı kamikaze İHA'ları ise günde yüzlerce adet banttan indiriyor. Şirketin CEO'su Iryna Terekh, son aylarda düzenlenen derin darbe operasyonlarının neredeyse tamamında şirketin mühimmatının kullanıldığını belirterek, her gün ortalama 5 ila 15 saldırının Fire Point sistemleriyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Rus hava savunmasını delip geçiyor, Putin'in hesaplarını bozuyor! 34 yaşındaki CEO, Rusya'nın kabusu oldu

1800 KİLOMETRELİK MENZİLLE BETON KORUMALARI DELİP GEÇİYOR

Haziran ayında Rusya'nın Çeboksari kentindeki askeri üretim tesisine düzenlenen saldırıda da Flamingo füzelerinin kullanıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 1.800 kilometrelik görev menziline ulaşabilen füzelerin, beton korumaları delerek yüksek tahrip gücü oluşturabildiği aktarılıyor.

Şirket, 1.000 milden fazla menzile sahip FP-1 İHA'larını ise Rus petrol rafinerilerine yönelik operasyonlarda kullanıyor. Bu saldırıların Rus rafineri üretimini yaklaşık yüzde 20 düşürdüğü ve ülkede yakıt tedarikinde aksamalara yol açtığı öne sürülüyor.

Rus hava savunmasını delip geçiyor, Putin'in hesaplarını bozuyor! 34 yaşındaki CEO, Rusya'nın kabusu oldu

6 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLIYOR

34 yaşındaki CEO Iryna Terekh'in yönettiği Fire Point, savaşın başlamasından bu yana hızla büyüdü. Şirket bugün Ukrayna'da beş, Danimarka'da ise bir fabrikada yaklaşık 6 bin kişiye istihdam sağlıyor.

YERLİ BALİSTİK FÜZELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Terekh ayrıca Fire Point'in Ukrayna'nın ilk yerli balistik füzeleri üzerinde çalıştığını ve ilk test atışını yıl sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Şirket, Avrupa'nın Patriot hava savunma sistemine alternatif geliştirmeyi amaçlayan Freyja projesinde de füze ve önleyici üretimini üstleniyor.

Rus hava savunmasını delip geçiyor, Putin'in hesaplarını bozuyor! 34 yaşındaki CEO, Rusya'nın kabusu oldu

Eski ABD Avrupa Ordusu Komutanı Ben Hodges da Ukrayna'nın yıllardır yürüttüğü çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek, geliştirilen sistemlerin Rus hava savunmasını aşabildiğini ve yüksek hassasiyetle stratejik hedefleri vurabildiğini söyledi.

Savaşın ilk döneminde dış desteğe bağımlı olan Ukrayna, bugün yerli savunma sanayisiyle uzun menzilli taarruz kapasitesini önemli ölçüde artırmış durumda. Fire Point'in geliştirdiği füze ve İHA sistemleri, Rusya'nın derinliklerindeki hedefleri vurabilmesi nedeniyle Moskova'nın ve Kremlin lideri Vladimir Putin'in en büyük güvenlik kaygılarından biri olarak değerlendiriliyor. Şirket ise üretim kapasitesini daha da artırarak Ukrayna'nın savunma gücünü desteklemeyi hedefliyor.

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