Yargıtay, WhatsApp üzerinden yapılan özel yazışmalarla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren emsal nitelikte bir karara imza attı. Ekran görüntüsü alanlar dikkat! 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz.

Yargıtay’ın verdiği dikkat çeken kararlara bir yenisi daha eklendi. Yargıtay WhatsApp mesajlaşmalarını üçüncü kişilerle paylaşanlarla ilgili emsal bir karar aldı. O kararla yazışmaların ekran görüntüsünü alıp başkalarına gönderenlere hapis cezası verilebilecek.

GİZLİLİK İHLALİ

Show TV'de yer alan habere göre, ekran görüntüsü alınan mesajların paylaşılması her durumda suç oluşturmasa da özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılması gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilebiliyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan emsal karar, ekran görüntüsü alanlar dikkat! 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz

Kararda, bir kişinin kendisine gönderilen mesajların ekran görüntüsünü alıp başka bir kişiye göndermesi durumunda hukuki sonuçlarla karşılaşabileceği belirtildi.

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1-3 YIL HAPİS CEZASI OLABİLİR

Karara göre ekran görüntüsünün, mesaj sahibi tarafından öğrenilmesi ve dava açılması halinde paylaşımı yapan kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelebilecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan emsal karar, ekran görüntüsü alanlar dikkat! 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz

WhatsApp yazışmalarının paylaşılması hakkında konuşan Avukat Kevser Yıldırım, bu durumun gizliliğin ihlali olarak değerlendirilebildiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Birden fazla kişinin ulaşabileceği ve erişimin mümkün olduğu bir alan olmadığına dikkat etmek lazım” dedi.

Bazı vatandaşlar önemli gördükleri konuşmaların ekran görüntüsünü aldıklarını belirterek, gerektiğinde bu bilgileri başka kişilerle paylaşabildiklerini söyledi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yargıtay’dan emsal karar, ekran görüntüsü alanlar dikkat! 3 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz

Bir vatandaş, “Ekran görüntüsü önemli bir şeyse alırım. Tabii ki de bazen atmak için alıyorum. Kanıt oluşturması açısından” ifadelerini kullandı. Başka bir vatandaş ise önemli bir mesajlaşmada karşı tarafın daha sonra mesajı silebileceğini düşünerek kanıt amacıyla ekran görüntüsü aldığını söyledi.

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