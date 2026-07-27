Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan Darwin Nunez'in yeni adresi için Portekiz iddiası gündeme geldi. Suudi ve Portekiz basını, Uruguaylı golcünün 1 yıllığına kiralık olarak Portekiz Ligi'ne gitmeye yakın olduğunu öne sürdü.

Transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden Darwin Nunez'in geleceği netleşmeye başladı. Al-Hilal'den ayrılması beklenen Uruguaylı golcü, son günlerde Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ile de anılırken, Suudi Arabistan ve Portekiz basınından gelen haberler yıldız futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Darwin Nunez

PORTEKİZ'E KİRALIK GİDİYOR

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre Darwin Nunez, Portekiz Ligi ekiplerinden birine 1 yıllığına kiralanmaya çok yakın. Haberde, transfer görüşmelerinin önemli aşama kaydettiği belirtilirken, oyuncunun hangi kulübe gideceğine ilişkin ise herhangi bir isim paylaşılmadı.

Son günlerde Beşiktaş ile anılan Uruguaylı golcü için çıkan iddiaların ardından gelen bu gelişme, transferde rotanın Portekiz'e çevrildiği şeklinde yorumlandı.

Darwin Nunez

A BOLA: PORTO DEĞİL

Portekiz basınından A Bola da transferle ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı. Habere göre Darwin Nunez'i kiralamaya hazırlanan kulüp Porto değil.

Gazete, Porto'nun forvet transferi için çalışmalarını sürdürdüğünü ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin, Darwin Nunez'i oyun planına uygun profil olarak değerlendirmediğini aktardı.

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