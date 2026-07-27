Rafael Leao transferinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. İtalyan basını, iki Süper Lig devinin Milan'ın Portekizli yıldızı için yarışta olduğunu yazarken, sarı-lacivertlilerin mali gücü, sarı-kırmızılıların ise Şampiyonlar Ligi avantajıyla öne çıktığını aktardı. Milan'ın Leao için beklentisi ise bonuslarla birlikte en az 50 milyon euro.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez Avrupa futbolunun en önemli yıldızlarından biri için karşı karşıya geldi. Milan forması giyen Rafael Leao'nun adı iki ezeli rakiple anılırken, İtalyan basını transfer yarışına ilişkin dikkat çeken detaylar paylaştı.

Rafael Leao

LEAO İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Brezilya'da tatilini sürdüren Rafael Leao, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorumla Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinin sona yaklaştığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Portekizli yıldızın açıklaması transfer söylentilerini bir süreliğine durdururken, İtalya'dan gelen yeni haberler gündemi yeniden hareketlendirdi.

Rafael Leao

İTALYAN BASINI: FENERBAHÇE VE GALATASARAY YARIŞTA

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe ile Galatasaray, 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için transfer yarışına girdi. Haberde, sarı-lacivertli yönetimin kısa süre içinde Rafael Leao transferini görüşmek üzere Milano'ya giderek Milan yetkilileriyle masaya oturacağı öne sürüldü.

Rafael Leao

MILAN'IN TALEBİ NET

İtalyan ekibinin Leao için beklentisi de netleşti. Habere göre Milan, bonuslarla birlikte en az 50 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep ediyor. Kırmızı-siyahlıların bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Rafael Leao

FENERBAHÇE'NİN MALİ GÜCÜ, GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

La Gazzetta dello Sport, iki kulübün transfer yarışındaki avantajlarına da dikkat çekti. Haberde, Rafael Leao'nun kariyerini Avrupa'nın en üst seviyesinde sürdürmek istediği ve bu nedenle doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın önemli bir avantaja sahip olduğu belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin ise Milan'ın talep ettiği bonservis bedelini kısa sürede karşılayabilecek mali gücüyle öne çıktığı aktarıldı. Galatasaray'ın transferde daha temkinli ilerlediği, Milan'ın kabul edebileceği tek alternatif formülün ise satın alma zorunluluğu içeren kiralama modeli olduğu ifade edildi.

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