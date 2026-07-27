Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başladı. Bireysel değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin belirlenen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Peki, BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM kayıtları için son gün ne zaman?

BİLSEM'e yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci başladı. Bireysel değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler, 27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında kayıt işlemlerini ilgili BİLSEM müdürlükleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim gördükleri okulun bağlı olduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkezine kayıt yaptıracak. Süreç boyunca öğrencilerin bağlı bulunduğu il veya ilçedeki Bilim ve Sanat Merkeziyle iletişime geçilerek istenen belgelerin eksiksiz şekilde teslim edilmesi gerekiyor.



BİLSEM kayıtları nasıl yapılır? BİLSEM kayıt takvimi 2026

Velilerin kayıt öncesinde bağlı bulundukları BİLSEM ile iletişime geçerek istenen evrakları öğrenmesi ve belirtilen tarihler içinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemleri, öğrencinin kayıt bölgesindeki yetkili merkez tarafından yürütülecek.

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