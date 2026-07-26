Geçen sezon ara transferde imza attığı Schalke 04 ile Bundesliga'ya yükselme başarısı gösteren 40 yaşındaki Edin Dzeko, 1 yıl daha Alman ekibinin formasını giyecek.

Bosna Hersek ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nı geride bırakan deneyimli yıldız Edin Dzeko, geleceği hakkında kararını verdi.

SCHALKE İLE 1 YIL DAHA

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dzeko, Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 ile Haziran 2027'ye kadar geçerli bir yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Boşnak golcü; Serie A, MLS ve Almanya'daki diğer kulüplerden gelen teklifleri reddederek Schalke 04'te kalmayı tercih etti.

Edin Dzeko

ALMAN EKİBİNDE 9 GOL

40 yaşındaki forvet, geçen sezon Bundesliga 2'de Schalke 04 formasıyla 11 maçta görev yaptı. Bu karşılaşmaların 6'sına ilk 11'de başlayan Edin Dzeko, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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