Galatasaray'ın eski futbolcusu Yusuf Demir, sarı-kırmızılı kulüpte yaşadığı sakatlık sürecine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Genç oyuncu, ayak bileğindeki sakatlığa rağmen kendisine iğne yapılarak takımla seyahat etmesinin önerildiğini öne sürerken, yaşananların kendisini "şoke ettiğini" söyledi.

Galatasaray'dan Şubat 2026'da ayrılarak eski kulübü Rapid Wien'e bedelsiz transfer olan Yusuf Demir, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği döneme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, sakatlık sürecinde yaşadıklarını anlatırken kulüpteki sağlık uygulamalarıyla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

Avusturya temsilcisinin hazırladığı "SK Rapid Podcast" programına konuşan Yusuf Demir, Galatasaray kariyerinde yaşadığı sakatlık döneminin kendisi açısından oldukça zor geçtiğini söyledi.

Yusuf Demir

SAKATLIK SÜRECİNİ ANLATTI

Yusuf Demir, Eylül 2022'de Avusturya U21 Milli Takımı kampından ayak bileği sakatlığıyla İstanbul'a döndüğünü belirtti. Genç futbolcu, ayak bileğinin ciddi şekilde şiştiğini, bu nedenle ne antrenman yapabildiğini ne de futbol ayakkabısı giyebilecek durumda olduğunu ifade etti.

Sakatlığına rağmen Adana Demirspor maçı öncesinde yaşadığı süreci anlatan Yusuf Demir, kulüpte kendisine yapılan önerinin şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

Yusuf Demir

"İĞNE YAPILIP TAKIMLA SEYAHAT ETMEM ÖNERİLDİ"

Galatasaray'da geçirdiği dönemin kariyerinin en zorlu süreçlerinden biri olduğunu söyleyen Yusuf Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'daki süreç benim için oldukça zordu. Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapılıp takımla seyahat etmem önerildi. Elbette bunu reddettim çünkü o iğnenin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadım ve yaşananlar beni gerçekten şoke etti."

Yusuf Demir

"KULÜPTE YAŞANAN BAZI ŞEYLERİ ÇOK AZ KİŞİ GÖRMEK İSTER"

Açıklamalarında Galatasaray'ın büyüklüğüne de vurgu yapan Yusuf Demir, kulüp içinde yaşandığını öne sürdüğü bazı olaylara ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün milyonlarca taraftara sahip olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister."

Yusuf Demir

GALATASARAY CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yusuf Demir'in podcast programında dile getirdiği iddialarla ilgili Galatasaray cephesinden şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Genç futbolcunun ifadeleri sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

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