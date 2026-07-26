Anadolu Ajansı
Ankara'da düğünde yürekler ağza geldi! Ağzında tuttuğu meşale patladı
Ankara'da düğün eğlencesine katılan bir genç, ağzında tuttuğu meşalenin patlaması sonucu yaralandı.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düğünde pistte oynayanlara yaklaşan genç, gelinle damadın yanına giderek elinde taşıdığı meşaleyi ateşledi.
AĞZINDA MEŞALE PATLADI
Bir süre sonra müzik eşliğinde dans eden genç, ağzına koyduğu meşalenin aniden patlaması sonucu yüzünden yaralandı.
Davetlilerden birinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen olayda yüzünde hafif yanık oluşan genç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR