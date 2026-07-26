İran medyası, Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarpan bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Dünya petrol ticaretinin en kritik boğaz noktalarından Hürmüz Boğazı'nda İran ile ABD arasındaki askeri gerilim doğrudan deniz trafiğini hedef alıyor. Bölgede belirlenen rotaların dışına çıkan gemilere yönelik sert tedbirler uygulayan İran güçleri, son 24 saat içinde 6 gemiye uyarı ateşi açarken, rotadan sapan kaçak bir petrol tankeri ise deniz mayınına çarparak patladı.

Hürmüz Boğazında felaket! Rotadan sapan tanker mayına çarptı

ROTADAN SAPAN TANKER MAYINA ÇARPTI

İran’ın Tasnim Haber Ajansı tarafından duyurulan gelişmeye göre, Hürmüz Boğazı’nda Tahran yönetimi tarafından ilan edilen seyir kulvarının dışına çıkan kaçak bir petrol tankeri bir deniz mayınına çarptı. Patlamanın ardından tanker alevler içinde kalırken, İranlı yetkililer daha önce defalarca uyarı yapıldığını hatırlattı.

DEVRİM MUHAFIZLARI’NDAN 6 GEMİYE UYARI ATEŞİ

Sıcak saatlerin yaşandığı boğazda Devrim Muhafızları Ordusu, son 24 saatlik dilimde İran’ın belirlediği güzergahın dışına çıkan ve geçiş yapmaya çalışan altı ticari gemiyi hedef aldı. Uyarı ateşi açılarak durdurulan gemilerin seyirlerine izin verilmezken, araçların boğazdaki ilerleyişi tamamen engellendi.

Gelişmelerin ardından açıklama yapan İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik hedeflerine ulaşamadığını ve İran’ı zayıflatma planlarının çöktüğünü ileri sürdü. Tablonun Washington açısından "kaotik ve istenmeyen" bir hal aldığını belirten Şikarçi, ABD’nin bölgeden çekilme ihtimalinin doğrudan İsrail’in onayına bağlı hale geldiğini iddia etti.

MASKAT HATTINDA "HÜRMÜZ" DİPLOMASİSİ

Askeri tırmanış sürerken boğazın diğer kıyıdaşı Umman ile Tahran arasında diplomatik temaslar hız kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman heyetiyle Tahran’da bakan yardımcıları düzeyinde kritik görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı.

İki kıyı devletinin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını güvenli şekilde yönetmek için ortak ilkeler üzerinde durulduğunu belirten Bekayi, müzakerelerde önemli mesafe katedildiğini bildirdi. Bekayi, teknik ve siyasi istişarelerin devam edeceğini ifade ederken, mevcut şartlarda boğazdaki genel deniz trafiği düzeninde bir değişiklik olmadığını kaydetti.

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