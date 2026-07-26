Sel bu hale getirdi! Denizin yüzeyini kapladılar
Kastamonu'nun Cide ilçesinde selin sürüklediği odun parçaları balıkçı barınağında su yüzeyini kapladı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde selin izleri Karadeniz'de hissedildi. Ormanlardan ve ilçe merkezinden sürüklenen odun ve çamurlar balıkçı barınağının bulunduğu limanda su yüzeyini kapladı.
SU ALAN KAYIKLAR BATMA NOKTASINA GELDİ
Balıkçı kayıkları sürüklenen odunların arasında kalırken, kuvvetli sağanak sebebiyle su alan kayıkların bazıları batma noktasına geldi. Vatandaşlar tekneleri ve kayıklarındaki suyu kovalarla denize boşalttı. Selin ortaya çıkardığı manzara havadan görüntülendi.
Öte yandan Meteoroloji verilerine göre 25 Temmuz sabah saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar sel yaşanan Cide ilçesinde metrekareye 79,4 kilogram, Doğanyurt ilçesinde metrekareye 220,9 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 148,6 kilogram yağış düştü.