Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Üç oturumda gerçekleştirilen yazılı sınavlara katılan binlerce öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığı'nın açıklayacağı sonuç tarihini beklemeye başladı. Yayımlanan kılavuza göre, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ağustos ayında duyurulacak. Peki, AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama nasıl yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavlarının ardından binlerce öğrencinin gözü sonuç takvimine çevrildi. Yazılı oturumlar tamamlanırken, e-Sınav uygulaması 3 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Sürecin sona ermesinin ardından Millî Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarını çevrim içi olarak erişime açması bekleniyor. Öğrenciler, puanlarını ve sınav sonuçlarını MEB'in sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek.

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise 3. dönem sınav sonuç sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet dreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonuç takvimi

AÖL DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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