Dil öğrenme platformu Babbel'in 75 dilden 223 kelimeyi mercek altına aldığı araştırmada, dünyanın en güzel kelimesi seçildi. Maori dilinde doğal dünyayı koruma ve gözetme sorumluluğunu ifade eden 'kaitiakitanga' kelimesi zirveye otururken, ilk 15'e girenler arasında Türkçeden de bir sözcük yer aldı.

Dil öğrenme platformu Babbel, çevrim içi dil topluluklarında yürüttüğü kapsamlı analiz ve uluslararası uzman jürisinin değerlendirmesi sonucunda dünyanın en güzel kelimesini belirledi.

Dilbilimciler, yazarlar ve kültür uzmanlarından oluşan kurulun seçimiyle, Maori dilinde doğayı koruma ve gelecek kuşaklar adına çevreyi gözetme sorumluluğunu ifade eden "kaitiakitanga" listenin zirvesine yerleşti.

75 DİLDEN 223 KELİMELİK ADAY HAVUZU

Babbel, Reddit ve TikTok başta olmak üzere çevrim içi platformlardaki binlerce tartışmayı inceleyerek 75 dilden 223 kelimelik bir aday havuzu oluşturdu. Daha sonra uluslararası jüri, kelimeleri ses yapısı, anlam derinliği, nadirlik ve kültürel önem kriterlerine göre değerlendirdi.

75 dilden 223 sözcük yarıştı! İşte dünyanın en güzel kelimesi

ZİRVENİN SAHİBİ BELLİ OLDU

Uzmanlara göre ‘kaitiakitanga’, yalnızca kendine özgü fonetik yapısıyla değil, birçok dilde birebir karşılığı bulunmayan güçlü anlamı ve kültürel değeriyle öne çıktı. Maori dünya görüşünün temel kavramlarından biri olan kelime, çevrenin bugün ve gelecek nesiller adına korunmasını ifade ederken, iklim krizinin giderek daha fazla hissedildiği günümüzde evrensel bir mesaj taşıyor. Babbel uzmanları, kelimenin tekrarlayan ses yapısının da doğanın döngülerini çağrıştırdığını ifade ediyor.

TÜRKÇEDEN O SÖZCÜK DE LİSTEDE

Araştırmada farklı kültürleri ve azınlık dillerini temsil eden birçok kavram ilk 15'e girmeyi başarırken, Türkçeden "yakamoz" da listeye adını yazdırdı. Ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüşi parıltıyı anlatan "yakamoz", kültürel zenginliği ve başka dillere doğrudan çevrilmesi zor olan anlamıyla dünyanın en güzel kelimeleri arasında gösterildi.

75 dilden 223 sözcük yarıştı! İşte dünyanın en güzel kelimesi

İŞTE EN GÜZEL 15 KELİME VE ANLAMLARI

Ubuntu (Zulu): 'Ben varım çünkü biz varız' anlayışına dayanan insani paylaşım felsefesi.

Hiraeth (Galce): Hiç tanınmamış veya kaybolmuş bir yuvaya duyulan derin, buruk özlem.

Ikigai (Japonca): Kişiye her sabah uyanma nedeni veren yaşam amacı

Kintsugi (Japonca): Kırık seramikleri altınla onararak çatlakları görünür kılma ve onlara saygı duyma sanatı.

Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşi parıltısı.

Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin birbirinin ilk adımı atmasını beklediği o anlamlı bakışma.

Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin duraklamadan katedebileceği mesafeyi belirten geleneksel ölçü birimi.

Saudade (Portekizce): Özlenen birinin veya bir şeyin bıraktığı tatlı-sert hüzünlü boşluk.

Aura (Yunanca): Bir kişinin etrafını saran özgün enerji ve atmosfer.

Iriy (Ukraynaca): Ruhların ve kuşların kışın göç ettiği efsanevi sıcak diyar.

Luftmensch (Yidiş): Hayallerle ve fikirlerle yaşayan idealist kimse.

Naz (Urduca): Koşulsuz sevilmenin verdiği güven ve gurur.

Ojalá (İspanyolca): Umut ve dilek bildiren güçlü istek ifadesi.

Zephyr (Yunanca): Hafif ve ferahlatıcı tatlı esinti.

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