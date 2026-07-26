Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alındı. Raporun heyete sunulmasının ardından, esasa ilişkin incelemenin 1 Eylül'den sonra yapılması bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Başkanlığı görevine geri döndüren, Özgür Özel’i ise görevden düşüren ‘mutlak butlan’ kararı geçen hafta temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaşmıştı.

DOSYA ÖN İNCELEMEDE

Esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirilmişti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, dosyayı ön incelemeye aldı. Tetkik hakimi, incelemesini tamamladıktan sonra raporunu heyete sunacak.

CHP'nin 'Mutlak butlan’ dosyası Yargıtay'da ön incelemeye alındı

NE OLMUŞTU?

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, kurultayın "mutlak butlan" nedeniyle iptaline karar vermişti.

Yargıtay ‘mutlak butlan’ kararı dosyasını ön incelemeye aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılmış, kurultay öncesindeki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine karar verilmişti. Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı, 17 Temmuz’da temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne gönderilmişti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin "mutlak butlan" kararının temyiz incelemesi için Yargıtay’a ulaşan dosyada, esasa ilişkin değerlendirmenin adli tatil nedeniyle 1 Eylül sonrasında yapılacağı bildirilmişti. Esasa ilişkin incelemenin ise 1 Eylül’ün ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından yapılması bekleniyor.

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