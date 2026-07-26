Türkiye Gazetesi
Türkiye-Brezilya canlı: Filenin Sultanları şampiyonluk için parkede
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde şampiyonluk için Brezilya ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, ikinci seti sambacılara karşı kazandı ve skoru 1-1'lik beraberliğe getirdi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 2026 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final mücadelesinde Brezilya ile kozlarını paylaşıyor. Filenin Sultanları, tarihindeki ikinci VNL kupasını kazanmak için Makau Özel İdari Bölgesi'nde bulunan East Asian Games Dome'da parkeye çıktı.
2026 FIVB Milletler Ligi final karşılaşması TSİ 14.30'da başladı.
BİRİNCİ SETİ SAMBACILAR KAZANDI
İlk seti Brezilya kazandı.
TÜRKİYE: 23
BREZİLYA: 25
FİLENİN SULTANLARI İKİNCİ SETİ KAZANDI
İkinci seti kazanıyoruz.
TÜRKİYE: 25
BREZİLYA: 23
ÜÇÜNCÜ SET OYNANIYOR
TÜRKİYE: 5
BREZİLYA: 3
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