Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, şampiyonluk maçında son dünya şampiyonu İtalya'yı eleyen Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) yarı final etabındaki maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada, başantrenör Zhao Yong'un çalıştırdığı ev sahibi Çin ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 25-21, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazandı.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 14. maçında 11. galibiyetini alırken sadece 3 yenilgi yaşadı. A Millî Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Çin'i mağlup etmesiyle beraber FIVB Dünya Sıralaması'ndaki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, finalde Brezilya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Grup etabını ABD ile birlikte zirvede tamamlayan Sambacılar, yarı finalde son şampiyon ve dünya 1 numarası İtalya'yı nefes kesen 5 setlik bir mücadele sonunda 3-2 devirerek adını finale yazdırdı.

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