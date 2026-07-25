Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Özcan, Midtjylland karşısındaki ilk resmi maçında ortaya koyduğu performansla tam not aldı. Milli futbolcunun, Wilfred Ndidi'nin ayrılması halinde siyah-beyazlı ekipte ikinci kaptanlık görevine getirilebileceği öne sürüldü.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek sezona Avrupa'da galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta yeni transfer Salih Özcan, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi karşılaşmada sergilediği performansla dikkat çekti.

Teknik heyetin ilk 11'de görev verdiği milli orta saha oyuncusu, mücadelede 73 dakika sahada kalırken orta alandaki mücadeleci futbolu ve oyun disipliniyle olumlu not aldı.

Salih Özcan

KAPTANLIK İÇİN GÜNDEMDE

Siyah-beyazlılarda Salih Özcan ile ilgili dikkat çeken bir iddia da gündeme geldi. Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi ile yolların ayrılması halinde takımın ikinci kaptanlık pazubandını Salih Özcan'ın takması bekleniyor.

Tecrübesi, milli takım geçmişi ve liderlik özellikleri nedeniyle teknik ekibin Salih Özcan'ı kaptanlık için önemli adaylardan biri olarak değerlendirdiği öne sürüldü.

Salih Özcan

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro olarak gösterilen Salih Özcan'ın Beşiktaş ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, tecrübeli orta saha oyuncusunun sezon boyunca takımın önemli isimlerinden biri olmasını hedefliyor.

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