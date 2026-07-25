Adana'da pikniğe giden ailenin ocağına ateş düştü. Çocuğunun suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılan 4 çocuk babası Şahin Doğan hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Bayram Hocalı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde; iddiaya göre, Şahin Doğan, eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Bursa'dan misafirliğe gelen akrabalarını 01 AEZ 869 plakalı otomobil ile piknik yapmak için göl kenarına getirdi.

TERLİĞİ ALMAK İÇİN GÖLE GİRDİ

Bu sırada Doğan'ın çocuklarından birinin terliği suya düştü. Terliği almak için göle giren Doğan, akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı.

Doğan'ın suda çırpındığını gören akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Kahreden ölüm! Çocuğunun terliğini almak için girdiği gölde can verdi

4 ÇOCUK YETİM KALDI

Dalgıç polisler tarafından bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kahreden ölüm! Çocuğunun terliğini almak için girdiği gölde can verdi

4 çocuk babası Şahin Doğan, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahreden ölüm! Çocuğunun terliğini almak için girdiği gölde can verdi

Kahreden ölüm! Çocuğunun terliğini almak için girdiği gölde can verdi

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