Yaşlanmayı yavaşlatmak ve ölümsüz olmak için yıllardır ilginç yöntemler deneyen teknoloji milyarderi Bryan Johnson, sıra dışı bir girişimle yeniden gündeme geldi. 48 yaşındaki ABD'li biyohacker, kök hücre teknolojisi kullanarak kendi hücrelerinden bir klon oluşturduğunu duyurdu. "Bebek Bryan" adını verdiği bu hücresel yapı üzerinden nakil için organ yetiştirmeyi ve gençleşmeyi hedefleyen Johnson, sosyal medyada tartışmalara konu oldu.

Genç kalmak ve ‘ölümsüz’ olmak için her yıl 1,6 milyon sterlin harcayan 48 yaşındaki biyohacker Bryan Johnson, dikkat çeken bir girişimle yeniden gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini yeni doğmuş bir bebek olarak klonladığını iddia eden ünlü girişimci, Nobel ödüllü kök hücre tekniklerinden yararlanarak hücresel yaşını sıfırladığını duyurdu. Johnson, laboratuvar ortamında geliştirdiği bu yapının gelecekte tıp dünyasında çığır açacağını savundu.

Geliştirdiği hücresel klona "Bebek Bryan" adını veren Johnson, bu yapının şimdilik bir petri kabında yaşadığını ifade etti. Sürecin detaylarını da paylaşan milyarder, kanından alınan hücrelere özel genetik faktörler uygulandığını, böylece epigenetik yaşın sıfırlanarak embriyonik benzeri kök hücrelere dönüştürüldüğünü belirtti.

Ölümsüzlük takıntısı bunu da yaptırdı! Kendisini ‘bebek’ olarak klonladı, sosyal medya karıştı

GENÇ HÜCRELERİ KENDİSİNE ENJEKTE EDECEK

Kendi vücudunun bu hücreleri yabancılamayacağını vurgulayan Johnson, bu yöntemle yeni tedavileri klon üzerinde deneyebileceğini, ihtiyaç durumunda nakil için organ üretebileceğini ve genç hücreleri kendi vücuduna enjekte ederek yaşlanmayı durdurabileceğini öne sürdü. Yakın zamanda tedavisi bulunmayan bir otoimmün hastalığa yakalandığını da hatırlatan girişimci, bu durumun kendisini vücudu onarma yollarında yeni sınırlar keşfetmeye ittiğini dile getirdi.

Öte yandan Johnson’ın söz konusu açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı yalnızca deney yapmak veya organ elde etmek amacıyla bir klon oluşturulmasının kabul edilemez bir ahlaki sorun olduğunu savundu.

Ölümsüzlük takıntısı bunu da yaptırdı! Kendisini ‘bebek’ olarak klonladı, sosyal medya karıştı

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Eleştirmenler, laboratuvarda oluşturulan bir yapının hakları ve onay mekanizması üzerine sert sorular yöneltirken, Johnson'ı sınırları aşmakla suçladı. Buna karşılık bazı takipçileri ve bilim meraklıları ise kök hücre teknolojilerinin halihazırda Parkinson veya görme bozuklukları gibi hastalıklarda kullanıldığını hatırlatarak, bu adımın geleceğin tıbbı açısından kaçınılmaz bir gelişim olduğunu savundu.

Daha önce de yaşlanmayı yavaşlatmak amacıyla oğlu ve babasından kan plazması nakli yaptırarak çok konuşulan Bryan Johnson, son hamlesiyle bir kez daha gündeme oturdu.

TEDAVİ EDİLEMEZ HASTALIĞINI DUYURMUŞTU

ABD'li teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, geçtiğimiz günlerde tedavisi olmadığı bilinen kronik 'otoimmün gastrit' hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Yüzlerce doktordan oluşan ekibiyle ölümsüzlük peşinde koşan 48 yaşındaki multimilyarder, bağışıklık sisteminin mide hücrelerine saldırdığı bu rahatsızlığı "Midem kendi kendini yiyor" sözleriyle özetlemişti.

Ölümsüzlük takıntısı bunu da yaptırdı! Kendisini ‘bebek’ olarak klonladı, sosyal medya karıştı

Geleneksel tıbbın aksine hastalığı sadece kontrol altında tutmayı reddeden Johnson, deneysel yöntemlerle tamamen iyileşmek için yeni bir tedavi süreci başlatacağını açıklamıştı.

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