Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı transfer etmek istediklerini açıkladı. Çakmak, oyuncunun da Başkent ekibine gelmeye sıcak baktığını belirtirken, transferin gerçekleşmesi için sarı-lacivertli kulübün vereceği kararı beklediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Başkent temsilcisinin gündemindeki en önemli isimlerden biri ise Fenerbahçe'nin milli kalecisi İrfan Can Eğribayat.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, deneyimli file bekçisi için sarı-lacivertli kulüple temasların sürdüğünü belirterek transferin gerçekleşmesi adına Fenerbahçe'nin vereceği kararı beklediklerini açıkladı.

İrfan Can Eğribayat

"İRFAN CAN BİZE GELMEK İSTİYOR"

İrfan Can Eğribayat transferiyle ilgili son durumu paylaşan Çakmak, hem teknik heyetin hem de oyuncunun bu transfere sıcak baktığını ifade etti.

Başkan Çakmak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse biz İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz."

İrfan Can Eğribayat

YABANCI HAKKI SANTRFOR İÇİN AYRILDI

Transfer planlamasına da değinen Haydar Arda Çakmak, mevcut yabancı oyuncu kontenjanında yalnızca bir boşluk bulunduğunu ve bu hakkı kaleci yerine santrfor transferinde kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Çakmak, bütçelerinin biraz üzerinde yer alan bazı yabancı santrfor adaylarıyla görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesinleşmiş bir isim bulunmadığını belirtti.

İrfan Can Eğribayat

ÜÇ KRİTİK TAKVİYE PLANLANIYOR

Gençlerbirliği'nin transferde öncelik verdiği bölgelerin santrfor, kaleci ve sol kanat olduğunu dile getiren Çakmak, bu üç transferin tamamlanmasının ardından kadro yapılanmasının büyük ölçüde şekilleneceğini ifade etti.

Başkan Çakmak, birkaç takviye daha yaparak kadrodaki hazır oyuncu sayısını 15-16 seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini, kalan rotasyonu ise PAF takımı ve altyapıdan gelecek isimlerle oluşturmayı planladıklarını söyledi.

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