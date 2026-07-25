2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde final heyecanı için geri sayım başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk mücadelesine çıkacağı final karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın bilgileri voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Filenin Sultanları, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bir kez daha kupa için parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Yarı final karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından final eşleşmesi netleşirken, gözler şimdi Türkiye-Brezilya mücadelesinin oynanacağı gün ve saate çevrildi.

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Çin'in Makao kentinde düzenlenen organizasyonda oynanacak final karşılaşması, 26 Temmuz 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları final maçı (Milletler Ligi)

Filenin Sultanları, yarı finalde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Brezilya ise yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. Böylece turnuvanın şampiyonunu belirleyecek mücadelede Türkiye ile Brezilya karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2023 yılında kazandığı VNL kupasını yeniden müzesine götürmek isterken, Brezilya ise organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etmeyi hedefleyecek.

Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları final maçı (Milletler Ligi)

TÜRKİYE-BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Brezilya 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Mücadele aynı zamanda S Sport ve S Sport Plus üzerinden de takip edilebilecek. Final müsabakası öncesinde organizasyonda üçüncülük maçı da oynanacak. İtalya ile Çin'i karşı karşıya getirecek üçüncülük mücadelesi TSİ 10.30'da başlayacak.

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