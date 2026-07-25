TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 456 bin 50 oldu. Sürücüler en çok "gri" renkli araçları tercih ederken, en çok satılan marka ise Renault oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,7 azalarak 962 bin 739'a geriledi. Söz konusu taşıtların 456 bin 50'si otomobil olarak kayıtlara geçti.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN RENK GRİ

Bu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklerine göre dağılımına bakıldığında en çok tercih edilen rengin "gri" olduğu görüldü. Yılın 6 ayında 190 bin 529 gri otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bunu 117 bin 4 ile beyaz, 54 bin 144 ile siyah, 44 bin 877 ile mavi, 25 bin 379 ile yeşil, 14 bin 634 ile kırmızı, 5 bin 988 ile kahverengi takip etti. Bu dönemde 1576 turuncu, 1370 sarı otomobilin de trafiğe kaydı gerçekleştirildi.

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EN ÇOK RENAULT MARKA OTOMOBİL TERCİH EDİLDİ

Bu yılın ocak-haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımına bakıldığında ise Renault öne çıktı.

Yılın ilk yarısında 15 bin 136 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı gerçekleştirildi. Bunu 5 bin 248 ile Hyundai, 4 bin 908 ile Volkswagen ve 4 bin 791 ile Fiat izledi.

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan araçların renklerine göre dağılımı şöyle:

Gri 190.529 Beyaz 117.004 Siyah 54.144 Mavi 44.877 Yeşil 25.379 Kırmızı 14.634 Kahverengi 5.988 Turuncu 1.576 Sarı 1.370 Bilinmiyor 549

Ocak-haziran döneminde en çok kaydı yapılan 10 otomobil markası şunlar:

Renault 15.136 Hyundai 5.248 Volkswagen 4.908 Fiat 4.791 Toyota 3.825 Peugeot 3.695 Mercedes-Benz 3.022 Citroen 2.272 BMW 2.077 Togg 2.073 ​​​​​​​





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