Konyaspor-Hull City hazırlık maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon öncesi son durumlarını görmek isteyen iki takımın karşılaşacağı mücadelede maç saati, yayın kanalı ve yayın bilgileri araştırılıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship temsilcisi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Slovenya kampında oynanacak hazırlık maçında iki ekip de yeni sezon öncesi kadrosunu ve oyun yapısını test etme fırsatı bulacak.

KONYASPOR-HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konyaspor ile Hull City arasındaki hazırlık karşılaşması 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Slovenya'daki Aluminij Sports Park Kidričevo Stadı'nda yapılacak mücadele, Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak.

Konyaspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Hazırlık maçı)

KONYASPOR-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor-Hull City hazırlık maçı TV 8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler mücadeleyi TV 8,5 ekranlarından izleyebilecek.

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