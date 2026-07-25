"Türkiye-Çin voleybol maçı kim kazandı" araştırılıyor. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Çin karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları'nın final bileti için mücadele ettiği karşılaşmada setlerde son durum ve maç sonucu voleybolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Filenin Sultanları, 2026 VNL yarı finalinde ev sahibi Çin karşısında finale yükselmek için parkeye çıktı. Makao'da oynanan kritik mücadelede kazanan takım, daha önce finale yükselen Brezilya'nın rakibi olacak.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI KİM KAZANDI?

Karşılaşma henüz sona ermedi. Bu nedenle Türkiye-Çin yarı final maçının kazananı henüz belli olmadı.

Maçı kazanan takım, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya ile karşılaşacak. İlk yarı final mücadelesinde Brezilya, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek finale yükselen ilk takım olmuştu. Final karşılaşması 26 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Türkiye-Çin voleybol maçı kaç kaç? Setlerde son durum

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI KAÇ KAÇ?

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde oynanan Türkiye-Çin karşılaşmasında Filenin Sultanları maça etkili başladı. İlk sette üstün bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci sette de üstünlüğünü sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine yalnızca 15 sayı şansı tanıdı ve bu seti 25-15 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Böylece Filenin Sultanları, finale yükselmek için sadece bir set daha kazanmaya ihtiyaç duyuyor. Karşılaşmanın güncel skorları ve set sonuçları maç devam ettikçe güncelleniyor.

Setlerde son durum:

1. Set: Türkiye 25-21 Çin

2. Set: Türkiye 25-15 Çin

3. Set devam ediyor...

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