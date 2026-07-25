Türkiye-Çin voleybol maçı canlı yayın izleme bilgileri netleşti. 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde finale yükselme mücadelesi verecek Filenin Sultanları'nın maç saati, şifresiz izleme bilgileri voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde finale çıkabilmek için ev sahibi Çin karşısına çıkıyor. Çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdıran Filenin Sultanları, Makao'da oynanacak kritik mücadelede galip gelerek organizasyonda dördüncü kez final oynamayı hedefliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri de belli oldu.

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Çin arasında oynanacak 2026 VNL yarı final karşılaşması, 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca S Sport ve S Sport Plus'tan da takip edilebilecek.

Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın bilgileri

Filenin Sultanları, grup etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Kanada'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ev sahibi avantajıyla finallerde mücadele eden Çin ise çeyrek finalde ABD'yi 3-2 yenerek Türkiye'nin rakibi oldu. Türkiye ile Çin Kadınlar Milletler Ligi'nde 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları, geride kalan 10 maçta rakibine 6-4'lük üstünlük sağladı.

Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın bilgileri

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Çin yarı final mücadelesi televizyon ekranlarında TRT 1 üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı aynı zamanda S Sport, S Sport Plus platformu üzerinden maçı canlı izleyebilecek.

Karşılaşmayı kazanan takım, VNL finalinde Brezilya-İtalya yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Türkiye daha önce organizasyonda 2018'de gümüş madalya kazanırken, 2023 yılında Çin'i 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez VNL şampiyonluğuna ulaşmıştı. Milliler, şimdi organizasyondaki dördüncü finaline yükselmek için sahaya çıkacak.

Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Filenin Sultanları'nın Çin ile oynayacağı yarı final mücadelesi TRT 1 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye, Çin'i mağlup etmesi halinde VNL tarihinde bir kez daha final oynama hakkı elde edecek ve kupa için Brezilya-İtalya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye-Çin voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Sultanları yarı final maçı canlı yayın bilgileri

FİLENİN SULTANLARI KADROSU

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım kadrosu:

Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge.

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