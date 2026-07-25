Türkiye'nin ünlü peynir markalarından Tahsildaroğlu'nun 'Kırık Beyaz Peynir'inde ölümcül 'listeria bakterisi' tespit edildi. Skandal olay sonrası bakanlık hemen harekete geçerek söz konusu ürünleri imha ederken, gözlerin çevrildiği markadan da konuya dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Tahsildaroğlu'da yaşanan 'listeria bakterisi'' skandalı gıda sektörünü derinden etkiledi. Firmaya ait 'Kırık Beyaz Peynir'de ölümcül bakteri tespit edildi. Skandal, peyniri tüketerek rahatsızlan bir vatandaşın şikayetiyle ortaya çıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hemen harekete geçerek söz konusu ürünleri imha etti. Firmanın diğer ürünlerini de incelemeye alan bakanlık, Tahsildaroğlu'na da ceza kesti. Olayın ardından gözlerin çevrildiği Tahsildaroğlu'dan açıklama geldi.

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"BAKTERİLİ ÜRÜNLER PİYASADAN ÇEKİLDİ"

Tahsildaroğlu, yaptığı açıklamada markaya ait diğer ürünlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmediğini belirtti. Firmadan yapılan açıklama şöyle:

"Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 gram Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.

Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.

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"DİĞER ÜRÜNLERİMİZDE SORUN YOK"

Şirketimiz tarafından başlatılan inceleme kapsamında, üretim tesisimizde 37 farklı noktadan çevresel numune ile şahit son ürün ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır.

Şirketimizde düzenli olarak uygulanan Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmalarında L. monocytogenes tespit edilmemiştir. Şikayete konu ürün, ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanmamıştır.

Üretim tesislerimiz ulusal mevzuatın yanı sıra GFSI tarafından tanınan uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda faaliyet göstermekte, yetkili kurumlar ve bağımsız uluslararası belgelendirme kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın kapsamını aşan, diğer ürünlerimizi ve markamızı hedef alan gerçeğe aykırı iddialara itibar edilmemesini rica ederiz. Gerçeğe aykırı bilgi ve paylaşımlarla ilgili yasal haklarımız titizlikle takip edilmektedir.

Şirketimiz, tüketici sağlığını ve gıda güvenliğini en temel önceliği olarak görmekte, üretimini bilimsel esaslar, ulusal mevzuat ve uluslararası gıda güvenliği standartları doğrultusunda sürdürmeye devam etmektedir."

DÜN DE BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan dün Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Bazı yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında yer alan haberler Üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 16.06.2026 tarihinde saat 21.15'te Alo 174 Gıda Hattımıza yapılan başvuru üzerine, 17.06.2026 tarihinde başvuruya konu perakende satış İşletmesinde resmi kontrol gerçekleştirilmiştir.

YÖNETMELİĞE UYGUN DEĞİL

Denetim kapsamında, şikayete konu olan Tahsildaroğlu markalı, 290625 parti numaralı Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününden numune alınarak ivedilikle Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilmiştir. Laboratuvarımız tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda ürünün Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, DİĞERLERİ İNCELENİYOR

Üretici işletmeye idari para cezası uygulanmış, 290625 parti numaralı Ürünler imha edilmek üzere piyasadan toplatılmıştır. Ayrıca ilgili İşletmenin denetim sıklığı artırılarak, üretmiş olduğu benzer ürünlerden numuneler alınmış olup, numunelerin analiz süreci devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler tesis edilecektir.

Bakanlığımız, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla resmi kontrol faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir."

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