Türkiye'nin ünlü mobilya markası Vivense'nin satışına onay çıktı. Rekabet Kurumu, Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınmasına onay verdi. Böylece 2020 yılında Vivense'ye 130 milyon dolarlık yatırım yapan Actera da şirketten çıkmış oldu.

Türkiye'nin önde gelen mobilya şirketlerinden biri olan Vivense, el değiştiriyor. Rekabet Kurumu, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ tarafından devralınmasına izin verdi. Kararla birlikte, 2020 yılında şirkete yaklaşık 130 milyon dolar yatırım yapan özel sermaye fonu Actera, Vivense'deki hisselerini Re-Pie'ye devretmiş oldu. Böylece Türkiye'nin e-ticaret ve mobilya sektöründeki en dikkat çeken şirketlerinden biri yeni sahibine kavuştu.

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YATAŞ İLE GÖRÜŞMELER YAPILMIŞTI

Vivense, bu yılın mayıs ayında Yataş Bedding ile olası birleşme görüşmeleri yürüttüğünü açıklamıştı. Söz konusu süreçte satıcı tarafın danışmanlığını da Re-Pie üstlenmişti. Son gelişmeyle birlikte birleşme yerine şirketin tamamının Re-Pie Portföy Yönetimi bünyesine geçmesi kararlaştırıldı.

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2013'TE KURULDU, YURT DIŞINA AÇILDI

2013 yılında Kemal Erol tarafından kurulan Vivense, online satış modeliyle kısa sürede Türkiye'nin en büyük mobilya platformlarından biri haline geldi. Türkiye genelindeki deneyim mağazalarının yanı sıra Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da da faaliyet gösteren şirket, son yıllarda yaşadığı finansal yeniden yapılanma sürecinin ardından yeniden el değiştirmiş oldu.

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