Ocak ayında hayatını kaybeden Fatih Ürek'in bıraktığı miras da ölümü kadar çok konuşuldu. Ürek'in ablası katıldığı yayında şarkıcının tüm mal varlığını tek tek açıkladı.

Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Ürek, 15 Ekim’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ürek, 30 Ocak'ta ise tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Fatih Ürek'in vefatının ardından sahip olduğu mal varlığı da gündeme geldi. Ürek’in Bodrum Yokuşbaşı'nda yaklaşık 170 milyon lira değerinde bir malikanesi, Ataşehir'de 5 dairesi, bankada nakit varlığı, yaklaşık 6 milyon lira değerinde aracı ile pırlanta ve mücevherlerinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Ürek'in kardeşleri arasında mal varlığının bölüşüleceği öğrenilirken, sanatçının ise bazı borçlarının olduğu iddia edilmişti.

"VASİ OLARAK AİLE DOSTUMUZU TAYİN ETTİK"

Merak edilen konu, Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek'e soruldu. Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek, "Çok fazla takısı yoktu çünkü sürekli değiştiriyormuş. Biz kardeşleri olarak da onlara dokunmadık. Vasi olarak ise Fatih'in çok yakın, iş kadını olan bir aile dostunu tayin ettik. Kardeşlere laf gelmesin diye böyle bir karar aldık." dedi.

"ÇOK BORCU VARDI, DÖVİZ VE ALTINLARIYLA ONLARI ÖDEDİK"

Ürek sözlerini şöyle sürdürdü: ''Gerçek mal varlığı, konuşulan rakamlardaki gibi değildi. Bir gazeteci arkadaşımız bunu televizyonda abartarak anlatmıştı. Ben de kardeşimin şanı ve şöhreti için bunu yalanlamadım. '5 dediyse öyle kalsın' dedim. Ama gerçek öyle değildi. Onun itibarını korumak için ses çıkarmadım. İki evi var, ikisini de henüz satmadık. Borçları çoktu. Kredi, kredi kartı ve avans borçları vardı. Hepsini kendi mal varlığıyla ödedik. Biriktirdiği altın ve dövizle bu borçlar kapatıldı. Çalıştırdığı kişilerin sigorta primleri ile vergi borçları da ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı."

Mirası gündem olmuştu! Fatih Ürek'in ablası tüm mal varlığını tek tek açıkladı

FATİH ÜREK KİMDİR?

1966 tarihinde Erzurum’da doğan Fatih Ürek kariyerine tiyatro sahnelerinde başlarken 1993 yılında “Yaktı Yaktı” isimli ilk albümünü çıkararak müzik piyasasına adım attı. Ardından “Sen İki Gözümsün”, “Sus” ve “Hayde” gibi albümleriyle beğeni topladı. 2000’li yıllardan itibaren televizyon dünyasında da aktif rol alan şarkıcı “Reyting Hamdi” programındaki performansıyla da tanındı.

Fatih Ürek 2018-2020 yılları arasında Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenirken Kuaförüm Sensin yarışmasında da jüri koltuğunda yer aldı. Son olarak 2024-2025 sezonunda NOW TV’de yayımlanan Gelin Görümce programını sundu.

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