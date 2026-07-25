Diyarbakır’da doğduğu günden bu yana sürekli kusma şikayeti yaşayan 1,5 yaşındaki Hasan Hüseyin Ayyıldız’ın rahatsızlığının reflü olmadığı ortaya çıktı. Yapılan endoskopi sonucunda, yüz binde bir görülen “pre-pirolik antral web” hastalığı tespit edilen minik çocuk, 4,5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Diyarbakır’da yaşayan Hasan Hüseyin Ayyıldız, dünyaya geldiği günden itibaren tükettiği gıdaları kusmaya başladı. Ailesi tarafından birçok sağlık merkezine götürülen çocuk, uzun süre reflü tanısıyla takip edildi. Mama değişiklikleri ve farklı ilaç tedavilerine rağmen kusmaları geçmeyen Hasan Hüseyin’in gerçek rahatsızlığı, yapılan endoskopiyle ortaya çıktı.

ŞİKAYETLERİNİ REFLÜYE BAĞLAMIŞLARDI, MEĞER GERÇEK BAŞKAYMIŞ

Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, Hasan Hüseyin’in doğuştan yarık damak dudak, kalp sorunları ve sürekli kusma şikayetiyle dünyaya geldiğini belirtti. Hastanın uzun süre reflü olarak değerlendirildiğini söyleyen Kamacı, yapılan incelemelerde mide çıkışında nadir görülen bir darlık tespit edildiğini ifade etti.

Minik Hasan Hüseyin’in kabusu! Doğduğu günden beri kusuyordu, meğer nedeni yüz binde bir görülen o hastalıkmış

HER GÜN 8-10 KEZ KUSUYORMUŞ

Kamacı, “Bebeklerde kusmanın en sık sebeplerinden biri reflü hastalığıdır. Hastamız da uzun süre bu şekilde takip edilmiş. Ancak mama değişikliği ve ilaç tedavilerine rağmen hiçbir düzelme olmamış. Annesi, 1,5 yaşına kadar her gün 8-10 kez kustuğunu söylüyor. ” dedi.

Endoskopi sonucunda “pre-pirolik antral web” adı verilen doğuştan gelen bir hastalığın belirlendiğini aktaran Kamacı, “Midenin çıkış kısmına yakın bölgede oluşan zar, mide çıkışını daraltıyor. Çocuk aldığı besini bağırsağına geçiremediği için sürekli kusuyor ve gelişme geriliği yaşıyor” diye konuştu.

Minik Hasan Hüseyin’in kabusu! Doğduğu günden beri kusuyordu, meğer nedeni yüz binde bir görülen o hastalıkmış

AYNI AMELİYATTA 6 İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hasan Hüseyin’in yaklaşık 4-4,5 saat süren ameliyatla tedavi edildiğini belirten Kamacı, mide çıkışındaki darlığın yanı sıra kasık ve göbek fıtıklarının da aynı operasyonda giderildiğini söyledi. Minik hastaya aynı seansta sünnet işleminin de yapıldığını ifade eden Kamacı, “Hastamız 5-6 işlemi aynı anda olmuş oldu. Doğduğundan beri ilk defa kusmadığı bir dönem geçiriyor” ifadelerini kullandı.

Kamacı, hastalığın çok nadir görüldüğüne dikkat çekerek, “Birçok cerrahın belki hayatında ilk defa göreceği bir vaka. Akla gelmediği için teşhisi zor konuluyor. Erken fark edilse çocuk bu kadar uzun süre sıkıntı yaşamayacaktı” dedi.

Hasan Hüseyin’in annesi Fatma Ayyıldız ise oğlunun yaşadığı zorlu süreci anlattı. İlk olarak kusmaların yarık damak nedeniyle olduğunu düşündüklerini belirten Ayyıldız, “Ameliyattan sonra da kusmaları devam etti. İlaç tedavileri denendi, sonuç alamayınca endoskopi yapıldı. Cerrahi gerektiği söylendi. Başka hastanelere gittik, bazıları kalp problemi nedeniyle ameliyatı yapamayacaklarını söyledi. Daha sonra Taner hocamıza geldik. Ameliyatı gerçekleştirdi, kusmaları durdu. Ben de rahat ettim” dedi.

Minik Hasan Hüseyin’in kabusu! Doğduğu günden beri kusuyordu, meğer nedeni yüz binde bir görülen o hastalıkmış

Uzun süren teşhis sürecinin ardından nadir görülen hastalığı belirlenen Hasan Hüseyin Ayyıldız, başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

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