Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’dan sürpriz veda planı belli oldu. 1000 gol hedefinde sona yaklaşan Portekizli efsanenin, milli takıma futbola başladığı Sporting CP'nin stadı Estadio Jose de Alvalade'de veda etmeyi düşündüğü öne sürüldü. Yeni teknik direktör Jorge Jesus ise Ronaldo’yu EURO 2028 kadrosunda da görmek istiyor.

Al Nassr'da sürdüren dünya yıldızının, Portekiz Milli Takımı'na futbola adım attığı statta veda etmeyi planladığı öne sürüldü.

RONALDO'DAN SÜRPRİZ KARAR

GOAL'de yer alan habere göre, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo geleceğine ilişkin önemli bir kararın eşiğinde bulunuyor. Haberde, tecrübeli yıldızın Portekiz Milli Takımı formasına, futbola başladığı kulüp Sporting Lizbon'un maçlarını oynadığı Estadio Jose de Alvalade'de veda etmeyi düşündüğü belirtildi.

Ancak Ronaldo'nun bu konuda henüz kesin kararını vermediği de aktarıldı.

Cristiano Ronaldo

JORGE JESUS DEVAM ETMESİNİ İSTİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Portekiz Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Jorge Jesus ise Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini sürdürmesinden yana.

Deneyimli teknik adamın, EURO 2028'de de Ronaldo'dan faydalanmayı planladığı ve yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

Cristiano Ronaldo

PORTEKİZ TARİHİNE DAMGA VURDU

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 233 resmi karşılaşmada görev aldı.

Yıldız futbolcu bu mücadelelerde 146 gol atarken, 45 de asist yaparak ülke futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Cristiano Ronaldo

1000 GOL HEDEFİNE SADECE 24 GOL KALDI

Profesyonel kariyerinde kırılması güç rekorlara imza atan Cristiano Ronaldo, 1000 resmi gol hedefine de adım adım yaklaşıyor.

Kariyerinde şu ana kadar toplam 976 gole ulaşan Portekizli yıldızın, tarihi kilometre taşına erişebilmesi için 24 gole daha ihtiyacı var.

Cristiano Ronaldo

KARİYERİNDEKİ GOL DAĞILIMI

Cristiano Ronaldo'nun profesyonel kariyerinde attığı goller şu şekilde:

Sporting CP: 5 gol

Manchester United: 145 gol

Real Madrid CF: 450 gol

Juventus FC: 101 gol

Al Nassr FC: 129 gol

Portekiz Milli Takımı: 146 gol

Haberle İlgili Daha Fazlası