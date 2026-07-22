Taş düşürdüğüne ya da böbreklere iyi geldiğine inanılarak tüketilen ‘şifalı’ kaynak sularının, sanılanın aksine organ iflasına sebep olabileceğini bildiren Türk Böbrek Vakfı, özellikle kronik böbrek hastaları ve diyaliz tedavisi görenlerin, analiz edilmemiş kaynak sularını bilinçsizce tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, içinde bulunduğumuz sıcak günlerde su tüketiminin önemli olduğunu ancak böbrek hastalarının her suyu tüketmemeleri gerektiğini söyledi. Özellikle halk arasında ‘şifalı’ olarak bilinen ve temizliği, mineral içeriği düzenli olarak analiz edilmeyen kaynak sularının sanıldığı gibi masum olmadığını belirterek “İçeriği kanıtlanmamış her kaynak suyunu sağlıklı kabul etmek büyük bir hatadır. Bazı sular bakteri taşıyabilir. Şifa bulmak isterken hastalanabilirsiniz” dedi.

Kaynak suyuna kanmayın! Böbrek hastalarına şifalı su uyarısı

ZEHİR İÇEREBİLİR

Asıl tehlikenin gözle görülmediğini vurgulayan Türk Böbrek Vakfı Danışma Meclisi Üyesi, Doç. Dr. Nadir Alpay, bazı bölgelerdeki madencilik faaliyetleri nedeniyle arsenik gibi ağır metallerin yer altı sularına karışabileceğine dikkat çekti.

“Kaynak suyu böbrek taşını düşürür” düşüncesinin her hasta için doğru olmadığını belirten Doç. Dr. Alpay “Bazı bikarbonatlı sular yalnızca belirli taş türlerinde etkilidir. Yüksek kalsiyum içeren sert sular ise bazı kişilerde taş yapar” dedi.

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Kronik böbrek hastaları ve diyaliz hastalarının rastgele kaynak suyu tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın, yüksek sodyumlu suların tansiyonu yükseltebildiğini, yüksek potasyum içeren suların ise ileri evre böbrek hastalarında ciddi sıkıntılara yol açabileceğini söyledi.

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